Silvanilda Gomes representa Cabo Verde no Mundial de Atletismo em Setembro no Japão

A Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA) confirmou a participação da recordista nacional Silvanilda Gomes no Campeonato do Mundo de Atletismo, que se realiza de 13 a 21 de Setembro, em Tóquio, Japão.

O seleccionador e director técnico nacional, Júlio Nagana, avançou à Inforpress que a atleta da Associação Regional de Atletismo de Santo Antão foi a escolhida para representar as cores nacionais na prova mundial, logo após a conclusão do Campeonato Nacional de Pista.

Silvanilda Gomes, actual recordista nacional nos 400 metros e principal referência da velocidade cabo-verdiana, representou o país no Campeonato Africano de Atletismo Sénior, realizado em Maio último, no Gana.

Quanto aos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, agendados para decorrer de 31 de Outubro a 13 de Novembro, Júlio Nagana explicou que a FCA já definiu uma pré-selecção de dois atletas. O técnico revelou que se irá reunir ainda esta semana com as associações regionais de Santiago Sul e do Sal para definir a escolha dos representantes.

O director técnico nacional adiantou que Cabo Verde conta, de momento, com duas vagas garantidas no sector masculino, nas disciplinas de 200 e 400 metros.

“Tínhamos uma vaga, reclamamos e conseguimos uma segunda vaga. Estamos ainda a tentar mais outra antes do fecho da plataforma de inscrição”, acrescentou Júlio Nagana.

A edição de Dakar 2026 reveste-se de importância histórica por marcar a primeira vez que um evento de cariz olímpico oficial é realizado em solo africano, prevendo-se a participação de cerca de 2.700 jovens promessas do desporto mundial, oriundas de mais de 200 países.