Desporto

Stopira renova com o Torreense após época histórica

PorExpresso das Ilhas,17 jul 2026 8:43

O internacional cabo-verdiano Stopira vai continuar a representar o Torreense na temporada 2026/27, anunciou esta quinta-feira o clube português.

Aos 38 anos, o defesa prolonga a ligação ao emblema de Torres Vedras depois de uma época memorável, na qual se tornou uma das figuras da equipa. Stopira ficou marcado como o herói da final da Taça de Portugal, ao converter o penálti decisivo, já no prolongamento, que garantiu a vitória por 2-1 sobre o Sporting, no Estádio Nacional do Jamor.

Além da conquista da Taça de Portugal, o experiente defesa integrou a seleção de Cabo Verde no Mundial 2026, contribuindo para a histórica participação dos Tubarões Azuis na competição.

O Torreense, que compete na II Liga portuguesa, prepara agora uma temporada inédita, em que irá disputar também a Liga Europa, fruto da conquista da Taça de Portugal.

No mesmo anúncio, o clube confirmou ainda a contratação do guarda-redes Lisandru Olmeta, internacional jovem francês, que reforça o plantel para 2026/27.

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Portugal Torreense Stopira Renovação

Autoria:Expresso das Ilhas,17 jul 2026 8:43

Editado porAndre Amaral  em  17 jul 2026 9:37

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