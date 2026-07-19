Cabo Verde perde com Senegal e falha qualificação para o Campeonato Africano das Nações /Voleibol

​A selecção feminina de voleibol perdeu sábado, 18, frente ao Senegal (1-3), em jogo da terceira jornada da qualificação da Zona II para o Campeonato Africano das Nações (CAN) e falhou o apuramento para a fase final.

A formação senegalesa venceu os dois primeiros sets por 25-15 e 25-19, enquanto Cabo Verde triunfou no terceiro parcial, por 25-13. Senegal voltou a triunfar no quarto sets por 25-18, que definiu a qualificação senegalesa por 3-1 no jogo.

Com este desfecho, Cabo Verde fica afastado da fase final do CAN.

O seleccionador cabo-verdiano, Américo Lopes, felicitou a equipa do Senegal pela vitória e reconheceu que a sua formação já esperava um jogo difícil.

"Preparámos a equipa o melhor possível para tentar ajustar tudo aquilo que deveríamos fazer, mas tivemos algumas dificuldades na recepção da bola, o que dificultou a conquista de mais pontos", afirmou.

Apesar da eliminação, o técnico garantiu que o grupo não sai frustrado, e destacou o empenho, a dedicação e a vontade de vencer demonstrados pelas atletas durante todo o período de preparação.

"Estamos tristes por ficarmos fora, mas isso não nos deixa frustrados. Vi entrega, dedicação e espírito de sacrifício das atletas, e isso é o mais importante", frisou.

Américo Lopes felicitou ainda a selecção nacional pela coragem e determinação demonstradas ao longo da preparação e assegurou que o objectivo passa agora por continuar a trabalhar para fortalecer a equipa e alcançar melhores resultados nas próximas competições.

Também a atleta Irina Delgado lamentou a eliminação, mas garantiu que o grupo continuará empenhado em alcançar a qualificação futuramente.

"Lutámos muito para conseguir a passagem, mas não vamos desistir. Temos uma boa equipa e temos representado Cabo Verde da melhor forma possível. Com mais trabalho vamos corrigir os erros e acredito que um dia chegaremos lá", afirmou.

Por seu turno, a atleta Silviane Fonseca considerou que a equipa realizou um trabalho árduo e reconheceu a qualidade da formação senegalesa.

"Temos de continuar a trabalhar individualmente para que, quando voltarmos a reunir-nos como equipa, estejamos mais fortes e mais preparados para alcançar melhores resultados", disse.

Do lado do Senegal, o seu formador manifestou "grande satisfação" pela vitória e consequente qualificação para o CAN, salientando que o grupo iniciou a preparação apenas há duas semanas, o que tornou mais difícil a criação de uma identidade colectiva.

Apesar do triunfo, elogiou a selecção cabo-verdiana, considerando que dispõe de jogadoras de “grande talento e de um bom nível técnico”, sobretudo no serviço, o que cria dificuldades às equipas adversárias.

O técnico senegalês destacou ainda o trabalho desenvolvido pela Federação Cabo-verdiana de Voleibol na evolução da modalidade e afirmou que, mantendo esse percurso, Cabo Verde alcançará os resultados pretendidos.

Relativamente ao Campeonato Africano das Nações, reconheceu que a sua equipa ainda tem muito trabalho pela frente para competir ao nível de selecções como Quénia, Camarões, Egipto e Tunísia.

"Vamos dar tudo o que podemos. Ainda temos um mês e meio de trabalho para chegar ao melhor nível possível", concluiu.

Por sua vez, uma atleta da selecção senegalesa Aita Gaye afirmou estar satisfeita com a vitória e agradecida pela forma como foi recebida em Cabo Verde.

"Estou muito feliz. Trabalhámos durante quase dois meses para alcançar este resultado. É fruto do trabalho de todo o grupo", declarou.

A jogadora considerou ainda que Cabo Verde possui uma boa equipa e tem margem para continuar a evoluir.

"O nosso primeiro objectivo era a qualificação e conseguimos alcançá-lo. Agora o trabalho continua", concluiu.