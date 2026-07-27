​Primeira Dama apoia Seleção Nacional Feminina no CAN

A Primeira Dama de Cabo Verde, Débora Katísa Carvalho, desloca-se esta terça-feira, 28, ao Reino de Marrocos para assistir ao jogo de estreia da Seleção Nacional Feminina de Futebol na Taça das Nações Africanas (CAN Feminino 2026), para reafirmar o seu apoio às nossas atletas neste momento histórico para o desporto cabo-verdiano.

Segundo uma nota da Presidência da República, após a sua permanência em Marrocos, a Primeira Dama seguirá para Luanda, República de Angola, onde participará, nos dias 30 e 31 de Julho, no lançamento da campanha “Construir Resiliência para Mulheres e Raparigas: Clima, Conflito e Futuros Sustentáveis” e na Gala de Mobilização de Recursos da Organização das Primeiras-Damas Africanas para o Desenvolvimento (OAFLAD).

Débora Katísa Carvalho vai participar neste evento, a convite da Primeira Dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço.

No âmbito da conferência, Débora Katísa Carvalho intervirá sobre o papel da acção climática na construção de comunidades mais resilientes, partilhando a visão que tem defendido em prol da protecção do ambiente, da sustentabilidade e do fortalecimento do papel das mulheres e das raparigas na resposta aos desafios climáticos e sociais.

Concluída a agenda oficial em Angola, a Primeira Dama de Cabo Verde regressará a Casablanca, onde assistirá ao segundo jogo da Seleção Nacional Feminina na competição, antes de regressar a Cabo Verde.