Voleibol: Federação faz balanço positivo do Circuito Internacional e aponta Challenger como próximo objectivo

A Federação Cabo-verdiana de Voleibol (FCV) fez este domingo um balanço positivo da segunda edição do Circuito Internacional de Voleibol de Praia, em São Vicente, tendo como próximo objectivo elevar a prova à categoria de Challenger.

Em declarações à Inforpress, o presidente da FCV, António Rodrigues, momentos antes da final da competição, considerou que a organização cumpriu o principal objectivo desta edição, ao garantir a continuidade do circuito internacional.

Segundo explicou, a Federação Internacional de Voleibol exige a realização consecutiva de provas internacionais antes de atribuir competições de nível superior, o Challenger, pelo que esta segunda edição representa “a chave” para alcançar esse patamar.

O dirigente destacou ainda as potencialidades de São Vicente para acolher grandes eventos desportivos, apontando o clima, as praias, a hospitalidade da população e a forte tradição da ilha no voleibol como factores que reforçam a candidatura.

“Pensamos que este é o local ideal para receber, futuramente, um Challenger e trazer a São Vicente os melhores voleibolistas do mundo”, afirmou.

Apesar do balanço positivo, António Rodrigues reconheceu que a organização enfrentou diversas dificuldades, sobretudo, devido ao recuo de alguns patrocinadores, que condicionou a gestão financeira do evento.

Explicou que a competição envolve elevados custos, desde os prémios monetários atribuídos aos atletas até às despesas com árbitros internacionais, supervisores e logística, recordando que a Federação teve de assegurar a deslocação de oito árbitros estrangeiros, provenientes de Portugal, Espanha, Senegal e Mali.

Ainda assim, defendeu que eventos desta dimensão representam um importante investimento para São Vicente por dinamizar a economia local através do turismo.

“O que traz dinheiro para a nossa ilha são os eventos, os festivais, o Carnaval e o circuito mundial”, sustentou, com apelo ao reforço dos apoios para que iniciativas desta natureza continuem a realizar-se.

O presidente da FCV revelou, igualmente, ter recebido, dias antes da competição, uma manifestação de interesse de responsáveis ligados ao voleibol de praia internacional para investir na realização de futuras edições em São Vicente.

Segundo explicou, as conversações deverão prosseguir nos próximos dias, numa perspectiva de preparar a candidatura da ilha à organização de uma etapa Challenger.

António Rodrigues admitiu, contudo, que a prova registou também constrangimentos logísticos, nomeadamente, o atraso na chegada de equipamentos e materiais desportivos, incluindo postes, redes e bolas oficiais.

Situação que disse ter sido ultrapassada graças ao material armazenado da edição anterior e ainda ao apoio prestado por diversas instituições e profissionais do aeroporto de São Vicente.

O responsável assegurou que as falhas serão corrigidas nas próximas edições e reiterou a intenção de transformar o Circuito Internacional de Voleibol de Praia num evento anual de referência.

“Daqui a pouco tempo vamos ter um grande circuito mundial Pro Tour em São Vicente”, afirmou, com a ideia de que a competição passe a integrar de forma permanente o calendário de grandes eventos da ilha, a par do Carnaval e do Festival da Baía das Gatas.

A edição deste ano terminou com domínio absoluto da Holanda, uma das maiores potências mundiais da modalidade, já que tanto a final masculina como a feminina colocaram frente a frente duplas holandesas, evidenciando o elevado nível competitivo alcançado pelo torneio realizado em São Vicente.