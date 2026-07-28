Futebol: Guarda-redes Vozinha proibido de usar alcunha na camisola do Colo Colo

A limitação resulta do regulamento da Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que determina que os jogadores devem usar nas costas da camisola apenas o apelido paterno e/ou materno, proibindo apelidos ou alcunhas.
Face às directrizes da federação chilena, o guardião da selecção nacional de Cabo Verde terá de optar por inscrever um dos seus sobrenomes oficiais de registo civil na camisola do clube sul-americano, nomeadamente Dias ou Évora.
A única possibilidade de continuar a usar "Vozinha" seria o Colo-Colo, equipa com a qual assinou um contrato de 18 meses, obter uma autorização excecional da ANFP, algo que, até ao momento, não foi anunciado pelo clube de Santiago do Chile.