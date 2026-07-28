Desporto

Futebol: Guarda-redes Vozinha proibido de usar alcunha na camisola do Colo Colo

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,28 jul 2026 12:27

O guarda-redes internacional cabo-verdiano Josimar 'Vozinha' Dias está impedido de utilizar a sua alcunha de infância "Vozinha" na camisola do Colo-Colo devido às regras disciplinares do futebol chileno, avançou hoje a imprensa internacional.

A limitação resulta do regulamento da Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que determina que os jogadores devem usar nas costas da camisola apenas o apelido paterno e/ou materno, proibindo apelidos ou alcunhas.

Face às directrizes da federação chilena, o guardião da selecção nacional de Cabo Verde terá de optar por inscrever um dos seus sobrenomes oficiais de registo civil na camisola do clube sul-americano, nomeadamente Dias ou Évora.

A única possibilidade de continuar a usar "Vozinha" seria o Colo-Colo, equipa com a qual assinou um contrato de 18 meses, obter uma autorização excecional da ANFP, algo que, até ao momento, não foi anunciado pelo clube de Santiago do Chile.

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Chile Vozinha Colo Colo

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,28 jul 2026 12:27

Editado porAndre Amaral  em  28 jul 2026 13:20

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