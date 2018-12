Compras com cartão aumentaram durante a quadra natalícia

​O número de compras realizadas com cartão Vinti4 aumentou 12,73%, durante a época natalícia, em relação a 2017, informou a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP).

Segundo os dados fornecidos pela SISP, no período de 15 a 25 de Dezembro 2018, registaram-se 683.196 transacções de compra nos terminais de pagamento automático (POS), mais 12,73% que no mesmo período do ano passado, quando esse valor foi de 606.055.

O valor destas compras atingiu, segundo a mesma fonte, 1.883.166.961 escudos, mais 9,53% que no período homólogo em 2017, cujo montante foi de 1.719.362.653 escudos.

Em termos de levantamentos nos caixas Vinti4, foram realizadas 280.409 operações, totalizadas em 1.764.277.000 escudos, mais 5,39% que no período homólogo.