Cartões garantiram 86% das transacções em 2018

​Em cada 100 transacções feitas em Cabo Verde no ano passado, 86 foram realizadas através de cartões de pagamento electrónico, segundo um relatório divulgado pelo banco central, relativo a 2018.

De acordo com o relatório "Sistema de Pagamentos", do Banco de Cabo Verde (BCV), o exercício de 2018 “continuou a evidenciar uma tendência crescente na utilização de instrumentos electrónicos de pagamento pelos cabo-verdianos”.

Os cartões electrónicos de pagamento, com uma representatividade de 86%, lideraram o total das transacções efectuadas no país em 2018, seguindo-se as transferências (8,6%) e os cheques (5,2%).

O relatório do BCV refere que foram realizadas 30.618.354 operações com cartões através da rede Vinti4, das quais 78,6 % - totalizando 24.078.981 transacções - com movimentação de fundos no valor de 92.948 milhões de escudos.

Os pagamentos feitos através de terminais electrónicos PoS (Point of Sale, em inglês) e com cartões interbancários “destacaram-se como a operação de maior procura pelos cabo-verdianos”, com uma representatividade em quantidade de 67,3%, equivalente a 16.163.868 transacções, e em valor de 51,5%, de 47.788 milhões de escudos.

Em terceiro lugar surgem os levantamentos de numerário, com um total de 7.318.411 transacções, no valor de 41.409 milhões de escudos.

“Importa realçar que, pela primeira vez, os valores pagos através dos PoS foram superiores aos montantes de numerário levantados nos ATM [caixas automáticas da rede interbancária], o que vai ao encontro da estratégia de massificação do uso do cartão de pagamento”, lê-se nas conclusões do relatório do banco central.

No que toca aos meios, a transferência bancária foi, depois do cartão, o instrumento de pagamento com maior uso, com 2.304.763 operações processadas, no valor de 267.689 milhões de escudos.

“Preservando a tendência dos últimos anos, o cheque continuou a ser o instrumento de pagamento menos utilizado, quando comparado com os instrumentos de pagamento electrónicos”, acrescenta o relatório.

Ainda assim, o sistema bancário de Cabo Verde processou 1.630.507 cheques em 2018, no valor de 187.575 milhões de escudos.