Cerca de quatro milhões de contos movimentados na rede vinti4 de 15 a 25 de Dezembro

Cerca de quatro milhões de contos foram movimentados pelos cabo-verdianos através da rede vinti24, entre 15 e 25 Dezembro, de acordo com as estatísticas da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP), publicadas no site da instituição.

Segundo os dados, no período em referência foram efectuados, em todo o país, um total de 298.981 levantamentos nas caixas automáticas (ATM) correspondente ao montante de 1.866.833.600 escudos cabo-verdianos e foram realizadas 764.074 transacções nos terminais de pagamento automático, também conhecidos por POS. Só em termos de pagamentos nos POS, foi movimentado um total de 2.152.824.449 escudos, montante superior ao mesmo período de 2018. O pico das movimentações foi registado entre os dias 23 e 24 de Dezembro, período em que só nas compras foi pago o montante de 604.111.442 escudos e foram levantados um total de 519.799.600 escudos. Comparativamente aos dados de 2018 vê-se que houve um aumento nas transacções feitas a nível dos POS, na ordem dos 14,35%, enquanto nos montantes movimentados nas caixas automáticas o aumento foi de 6,6%. A SISP, que este ano completa 20 anos, tem espalhados pelo território cabo-verdiano mais 200 ATMs e 8.000 POS.

