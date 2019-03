Número de empresas está a crescer. Já são 11.060

Entre 2013 e 2018 o número de empresas existentes em Cabo Verde cresceu 9,5% e o número de empresas dissolvidas diminuiu significativamente face a 2013. Esses são um dos principais resultados do V Recenseamento Empresarial divulgado esta manhã pelo INE.

Em Cabo Verde existem actualmente cerca de 11.060 empresas, das quais 9.983 estão activas. Em relação às empresas activas registou-se um crescimento de 8,8 por cento. Estes números foram avançados hoje, na Praia, pelo director das Estatísticas Económicas e Empresariais do INE, Fernando Rocha.

“Constatamos ainda que Boa Vista e Sal são as ilhas em que se registaram maior crescimento de empresas activas e que a ilha do Maio registou a maior queda”.

Já em termos de empregabilidade, de acordo com Fernando Rocha, as sociedades por cotas foram as empresas que empregaram mais pessoas, mas a maior parte das empresas activas no país são empresas em nome individual.

“Apesar das empresas em nome individual serem a maioria e representarem cerca de 70 por cento das empresas activas, segundo o recenseamento de 2017, não obtiveram maior volume de negócios que as sociedades anónimas”, especificou.

Segundo os dados recolhidos, em 2017, o volume de negócios foi de cerca de 287,6 mil milhões de contos e cresceu 14,7% em 2017 relativamente a 2012.

O sector do Comércio foi o maior empregador em 2017, empregando cerca de 23% dos trabalhadores seguido, do alojamento e Restauração com 20,1%.

As empresas do sector do comércio facturaram cerca de 38% do total do volume de negócios em 2017 e a facturação média por trabalhador em 2017, foi maior nas ilhas de São Vicente, Santiago e Sal e, menor na ilha da Brava.

Outra conclusão do estudo é que a maior parte das empresas activas (66,9%) em Cabo Verde não tem contabilidade organizada e que cerca de 75% das pessoas empregadas no tecido empresarial em 2017 trabalhavam em empresas com contabilidade organizada que facturaram 95% do total do volume de negócios em 2017.

Segundo o mesmo estudo, cerca de 44% das empresas activas em 2017, pertencem ao sector do comércio, seguido do alojamento e restauração com 15,2%. O sector do comércio foi o maior empregador em 2017, empregando cerca de 23% dos trabalhadores seguido, do alojamento e restauração com 20,1%.

O número de pessoas empregadas em 2017 era de 63.486, o que representa um crescimento de 23,5 por cento face a 2012.

Segundo os dados divulgados hoje, a maior parte das empresas são chefiadas ou geridas por homens representando 62,6%, mas no sector do alojamento e restauração a liderança das mulheres é mais preponderante.

Por seu lado, o número de empresas dissolvidas diminuiu significativamente face a 2013.