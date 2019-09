Preços subiram 1,2% num mês

Os preços, segundo anuncia hoje o INE, tiveram um crescimento mensal de 1,2%. Comparando com Agosto do ano passado o aumento é de 1,5%.

A taxa de inflação do mês de Agosto fixou-se em 1,2%, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística que explica que o "IPC total nacional registou uma taxa de variação mensal de 0,1%, taxa superior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) à do mês anterior, apresentando um comportamento diferente ao observado no mês homólogo do ano anterior em que o nível médio dos preços foi inferior -0,7 p.p., face a Julho".

A variação anual, acrescenta o INE, foi de 1,5% "acelerando 0,4 p.p. em relação ao mês anterior".

"O indicador de inflação subjacente (IPC total excluindo energia e alimentares não transformados) apresentou com uma variação de 1,3%, registando um valor superior em 0,3 p.p. à registada no mês anterior", conclui o INE.