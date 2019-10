Preços sobem 0,7% em Setembro

Em Setembro, a variação dos preços em termos homólogos foi de 0,7%. Já em relação a Agosto os preços diminuíram 0,7%.

A taxa de inflação teve uma variação positiva de 0,7% durante o mês de Setembro quando comparada com o mesmo mês de 2018, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). A variação mensal, no entanto, foi negativa. Segundo o INE, em Setembro, os preços ficaram 0,7% mais baixos que em Agosto.

“No mês de Setembro de 2019, o Índice de Preços no Consumidor (IPC),total nacional registou uma taxa de variação mensal de -0,7%, taxa inferior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à do mês anterior, apresentando um comportamento diferente ao observado no mês homólogo do ano anterior em que o nível médio dos preços foi superior 0,4 p.p., à registada no mês anterior. A variação acumulada do IPC foi de 0,6%, taxa inferior em 0,3 p.p. à observada no mês homólogo, do ano anterior. A taxa de variação homóloga do IPC total no mês de Setembro de 2019 foi de 0,7%, desacelerando 0,8 p.p. em relação ao mês anterior”, explica o INE na nota enviada à comunicação social.