Exportar rendeu mais em Julho

Preços das importações desceram 0,6% e das exportações subiram 1,7% no mês passado.

O Instituto Nacional de Estatística publicou hoje o relatório do Índice de Preços do Comércio Externo. Segundo o documento os "preços dos produtos importados diminuíram 0,6% em Julho de 2019, valor inferior em 1,0 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês anterior" enquanto nas exportações se registou um aumento de 1,7%. "Valor superior em 3,2 p.p. face ao registado no mês anterior", destaca o relatório.

No entanto, em termos homólogos "o índice de preço da importação aumentou 2,8%, relativamente ao mês de Julho de 2018", enquanto nas exportações a variação homóloga é de -2,2%.

"Os aumentos dos preços mais expressivos ocorreram nas seguintes categorias de grupos: “Bens de Consumo” (1,8%), justifica-se com a subida dos preços de “produtos alimentares primários” (2,2%), “Bens Intermédios” (1,8%), justifica-se, essencialmente, com a subida dos preços de “produtos transformados para a construção” (8,9%) e “Bens de capital” (2,7%), justificada pela subida de preços de “automóveis para uso particular” (13,9%)", destaca o INE.