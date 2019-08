Preços desceram em Julho

Variação mensal do Índice de Preços no Consumidor em Julho foi de -0,1%, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística.

No passado mês de Julho o IPC total nacional "registou uma taxa de variação mensal de -0,1%, taxa inferior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) à verificada no mês anterior, apresentando um comportamento contrário ao observado no mês homólogo do ano anterior em que o onde os preços diminuíram 0,1 p.p. face a Junho", destaca hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A variação acumulada do IPC manteve-se o mesmo valor do mês anterior, isto é, 1,2%, valor superior em 0,1 p.p. à observada no mês homólogo, do ano anterior. A taxa de variação homóloga do IPC total, em julho de 2019, foi de 1,1%, diminuindo 0,4 p.p. em relação ao mês anterior. Em Julho de 2019, o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses situou-se em 1,2%. Este resultado situa-se ao nível do que o indicador vem apresentado desde o segundo trimestre de 2018, denotando uma estagnação desta taxa, à volta de 1,1%", lê-se no documento que o INE enviou à comunicação social.