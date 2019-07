Preços subiram 0,6% em Junho

Instituto Nacional de Estatística revelou hoje a taxa de inflação no mês de Junho. Variação mensal foi de 0,6%.

Segundo o INE, no mês de Junho, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) “registou uma taxa de variação mensal de 0,6%, registando uma variação superior em 0,1 p.p verificada no mês anterior, apresentando um comportamento idêntico mas mais moderado ao observado no mês homólogo do ano anterior em que o nível médio dos preços foi superior 0,4 p.p. face a Maio”.

Em termos acumulados, “a variação do IPC foi de 1,2%, valor superior em 0,5 p.p. à observada no mês homólogo, do ano anterior” e a “variação homóloga do IPC total em Junho de 2019 foi de 1,5%, valor idêntico ao registado em Maio”.

“A variação média dos últimos doze meses situou-se em 1,3%”, acrescenta o INE que explica que “este resultado é idêntico ao observado no mês anterior alterando-se o nível do que o indicador vem apresentado desde o segundo trimestre de 2018 que denotava uma estagnação na taxa de variação média dos últimos doze meses de 1,1% que passa agora para um valor médio de 1,2%, indiciando uma tendência de ligeira aceleração”.