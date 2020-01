Preços subiram 1,9% em Dezembro

Índice de Preços no Consumidor foi divulgado hoje pelo INE e revelou que os preços, quando comparados com os de Dezembro de 2018, tiveram um aumento de 1,9%. Já a variação mensal, entre Novembro e Dezembro do ano passado, foi de 0,9%.

“No mês de Dezembro de 2019”, explica o INE numa nota enviada à comunicação social, “o Índice de Preços no Consumidor (IPC) - total nacional, registou uma taxa de variação mensal de 0,9%, taxa superior em 0,9 pontos percentuais (p.p.) à do mês anterior, apresentando um comportamento diferente ao observado no mês homólogo (do ano anterior) em que o nível médio dos preços foi inferior -0,3 p.p., à registada no mês anterior”. Já em termos homólogos a “taxa de variação homóloga do IPC total no mês de Dezembro de 2019 foi de 1,9%, acelerando 1,2 p.p. em relação ao mês anterior”. A terminar, o INE aponta que em Dezembro de 2019, “o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 1,1%, valor superior em 0,1 p.p” ao que tinha sido registado em Novembro.

