Preços subiram 1,5% em Maio face ao período homólogo

Inflação cresceu 0,5% em Maio e 1,5% em comparação com Maio do ano passado, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística.

Em Maio deste ano, o Índice de Preços no Consumidor, total nacional, “registou uma variação mensal de 0,5%, taxa superior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) à verificada no mês anterior, apresentando um comportamento contrário ao observado no mês homólogo, do ano anterior, onde preços mantiveram - se em média 0,1%, face a Abril”.

“A variação homóloga do IPC total situou-se em 1,5% em maio de 2019, acelerando 0,4 p.p. em relação ao mês anterior”, lê-se ainda no comunicado publicado hoje pelo INE.

Segundo o INE, a variação homóloga do IPC total situou-se em 1,5% em maio de 2019 (1,1% no mês anterior e 1,1% em maio de 2018). Para essa variação positiva, “destacaram-se as classes dos Hotéis, restaurantes, cafés e similares, com uma variação homóloga de 5,9% (5,3% no mês anterior e 0,8% em maio de 2018), das bebidas alcoólicas e tabaco, com uma variação homóloga de 5,1% (3,6% no mês anterior e 2,0% em maio de 2018), da Saúde, com uma variação homóloga de 2,4% (1,1% no mês anterior e 1,9% em maio de 2018) e das Rendas de habitação águas, electricidade, gás e outros combustíveis, com uma variação homóloga de 2,3% (2,5% no mês anterior e 2,0% em maio de 2018)”.

Em sentido contrário e a impedir um maior crescimento da inflação, “a classe que mais se destacou é a da Comunicação, com uma variação homóloga de -0,4% (-0,4% no mês anterior e 0,0% em maio de 2018)”.