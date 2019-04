​Inflação nos 1,2% em Março

A taxa de inflação situou-se em 1,2% em Março deste ano. O Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação mensal de 0,3%, anunciou hoje o INE.

De acordo com o Índice de Preços no Consumidor Nacional, divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, o IPC registou uma variação superior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) verificada no mês anterior, apresentando um comportamento contrário ao observado no mês homólogo de 2018.

A taxa de variação acumulada do IPC foi de 0,1%, idêntica ao observada no mês homólogo do ano anterior.

Segundo o INE, a variação média dos últimos doze meses situou-se em 1,2%.

“Este resultado situa-se ao nível do que o indicador vem apresentado desde o segundo trimestre de 2018 que denota uma estagnação na taxa de variação média dos últimos doze meses em torno de 1,1%”, lê-se no documento.

O indicador de inflação subjacente (IPC total excluindo energia e alimentares não transformados) com uma variação homóloga de 0,4%, (-0,7 p.p que o IPC total), interrompendo a tendência de aceleração iniciada desde Novembro de 2018.