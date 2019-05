Lançado concurso para realização de estudos para iluminação do aeródromo de São Filipe

​A empresa Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) lançou o concurso para selecção de empresas para realização de estudos de viabilidade técnica para iluminação do aeródromo de São Filipe.

O concurso tem por objecto a realização de estudos de obstáculos e de segurança operacional de operações nocturnas e/ou em condições meteorológicas de voo por instrumentos, no aeródromo de São Filipe, bem como o desenho dos procedimentos de voo por instrumentos, tendo em vista a implementação de operações nocturnas na referida infra-estrutura aeroportuária.

As empresas interessadas no concurso, limitado por previa qualificação, devem fazer a entrega das respectivas candidaturas até 27 de Junho, estando o acto publico de abertura das candidaturas agendado para o mesmo dia, na sede da empresa no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, ilha do Sal.

O prazo para apresentação das propostas será de 30 dias a contar da data do envio do convite.

A iluminação do aeródromo de São Filipe, uma das maiores reivindicações dos autarcas da ilha, é tida como um investimento fundamental para resolver a questão do transporte e aumentar de forma considerável o número de visitantes.

No passado mês de Abril, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, tinha anunciado a realização do estudo da viabilidade técnica para o corrente mês de Maio.