Grogue de Tarrafal de Monte Trigo exportado para França

Aguardente de cana de açúcar produzida em Tarrafal de Monte Trigo, em Santo Antão, vai ser exportada, ainda no decorrer deste ano, para a França, mercado onde o produto está a ser comercializado há quase um ano. Em 2019, estima-se o envio de cerca de 14 mil litros do produto para terras gaulesas.

A exportação do grogue do Tarrafal de Monte Trigo para França está a cargo da empresa Música & Grogue, criada, precisamente, para conservar, promover e exportar a aguardente que se produz no vale do interior do concelho do Porto Novo.

Simão Évora, produtor e representante da empresa, avança que a exportação do grogue e derivados vai aumentar, de forma significativa, ainda no decorrer deste ano.

O produtor garante que tem chegado ao mercado francês “um grogue de maior qualidade” que está a conquistar a preferência dos consumidores no país.

Também, em outras localidades do município do Porto Novo, como em Ribeira da Cruz, os fabricantes do grogue estão a modernizar a sua actividade, apostando no engarrafamento do produto, com vista à sua exportação para Europa e Estados Unidos da América.

A Associação dos Municípios de Santo Antão garante que, ainda em 2019, o grogue que se produz nesta ilha passará a ser vai ser certificado.