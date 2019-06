​O 5G e a "mudança radical" da próxima década

A futura geração das telecomunicações móveis, o 5G, vai mudar a sociedade de forma radical, ao longo da próxima década. O alerta é de João Gata, autor do blog e podcast “Xá das 5”.

Em entrevista à última edição do Panorama 3.0, da Rádio Morabeza, João Gata explica que, mais do que uma evolução, prevê-se uma revolução com o 5G, desconhecendo-se, por enquanto, até que ponto toda a estrutura social vai mudar.

“Porque o 5G vai dar lugar à robótica e a domótica como nunca tivemos até agora. Depois vão começar a acontecer outros problemas, como por exemplo o desemprego de muitos profissionais que vão ser substituídos por máquinas. Mas também dará a possibilidade para o próprio homem perceber que terá outro tipo de actividade profissional, sem ser as clássicas que até hoje sempre fizeram parte da nossa vida. O 5G vai realmente mudar a sociedade de uma forma muito radical, não talvez nos próximos cinco anos, mas na próxima década”, antecipa.

Panorama 3.0 #108 - 5G, Jonas Savimbi, Hipertensão Podcast do programa de grande informação da Rádio Morabeza. Episódio de 31 de Maio de 2019

O 5G é, de forma muito simples, uma cobertura de Internet que promete trazer conexões 20 vezes mais rápidas do que as existentes na actual rede 4G. João Gata esclarece que além de ser aplicada às comunicações móveis, a quinta geração será crucial para diferentes áreas do quotidiano, permitindo que tudo seja conectável.

“Com o 5G tudo vai estar ligado ao nosso smartphone – desde o nosso automóvel, que sabe que nós vamos chegar às tantas horas e abre a porta, o ar condicionado e se calhar mesmo a porta da garagem. Tudo isto vai ser uma mudança astronómica em relação à nossa relação com a tecnologia, o que vai também exigir de nós, consumidores, uma nova forma de estar neste novo mundo tecnológico”, realça.

No caso de Cabo Verde, que só agora começa a dar os primeiros passos no 4G, João Gata explica que estando a quarta geração a funciona, com a tecnologia apropriada, não será difícil modifica-la para a quinta geração.

“Em relação a Cabo Verde, estando já com o LTE, podem perfeitamente depois, com novas antenas, ter o 5G de uma forma muito mais rápida”, acredita.

A rede 5G está a ser desenvolvida em vários países do mundo. Os asiáticos e os Estados Unidos estão melhor posicionados para vencer a corrida tecnológica, com vantagem, por enquanto, para a China.

Domótica (controle automatizado de algo) é um termo usado na robótica, definido como integração dos mecanismos automáticos num espaço, simplificando o quotidiano das pessoas, satisfazendo necessidades de comunicação, de conforto e segurança.