INE diz que conjuntura económica se mantém favorável

Informação foi avançada hoje pelo INE: "O ritmo de crescimento económico acelerou no segundo trimestre 2019, situando acima da média da série e, mantendo no mesmo nível face ao trimestre homólogo. A conjuntura económica é favorável".

De todos os sectores auscultados pelo Instituto Nacional de Estatística apenas o da indústria transformadora enfrenta uma conjuntura desfavorável evoluindo negativamente em relação ao trimestre anterior. "Segundo os empresários, a frequente avarias mecânicas nos equipamentos e a falta de matérias primas foram os principais constrangimentos do sector no decorrer do segundo trimestre 2019".

Nos restantes sectores - Comércio em Estabelecimentos, Turismo, Construção, Comércio em Feira, Transporte e Serviços Auxiliares aos Transportes e Turismo Residencial - a conjuntura é favorável.

No entanto, apesar do cenário positivo, os empresários destes sectores apresentaram alguns constrangimentos que impediram um melhor desempenho.

No Comércio em Estabelecimentos, o principal problema foram as dificuldades financeiras e a ruptura de stocks. No Turismo verificou-se uma quebra na procura e na Construção as maiores dificuldades foram causadas pelo excesso de burocracia e regulamentações estatais e a insuficiência da procura. No sector do Transporte e Serviços auxiliares os empresários queixaram-se de dificuldades financeiras e a insuficiência da procura.

Os sectores do Comércio em Feira e do Turismo Residencial não apresentaram quaisquer constrangimentos à sua actividade.