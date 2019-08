Espanhóis da Covirán chegam a Cabo Verde

​A cooperativa espanhola de supermercados Covirán anunciou hoje a abertura da primeira loja da marca no continente africano, na ilha cabo-verdiana do Sal. A marca está a analisar a possibilidade de instalação também na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique.

Em comunicado, o grupo espanhol refere que a entrada no mercado de Cabo Verde, concretizada esta semana com a abertura do primeiro supermercado, estava a ser estudada desde 2018 e insere-se no plano de expansão internacional da marca.

A entrada em Cabo Verde, explica a cooperativa Covirán, foi feita, como habitualmente, com um parceiro local, “conhecedor de um território, cliente e hábitos de consumo muito distintos dos europeus”.

A loja tem 180 metros quadrados e será abastecida por via marítima, a partir da Plataforma de Sintra (Portugal) da Covirán, uma vez por semana.

A ilha do Sal é considerada a mais turística de Cabo Verde, mas a Covirán refere que é “previsível” a abertura “a médio prazo” de novos supermercados noutras ilhas do arquipélago.

“Com esta motivação, o trabalho de prospecção está sendo realizado noutros países, como a Guiné-Bissau, Angola ou Moçambique”, lê-se ainda no comunicado.

Internacionalmente, a grande aposta da cooperativa é Portugal, onde em 2019 já abriu 16 novos supermercados, tendo investido 3,5 milhões de euros na reabilitação de outras 14 lojas.

Até ao final do ano, só em Portugal, a Covirán prevê abrir mais 10 lojas. Ainda em Portugal, a cooperativa refere ter aumentado em 2019 mais 100 postos de trabalho, totalizando 2.000.

Em toda a península ibérica, a cooperativa espanhola, cuja expansão é feita através de empresários locais, afirma ter fechado 2018 com um total de 15.653 trabalhadores.