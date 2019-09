BCN alerta para tentativa de ‘phishing’

​O Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN) emitiu um comunicado alertando para uma tentativa de ‘phishing’ com recurso a “e-mails fraudulentos” enviados aos clientes.

De acordo com o banco, os emissores da mensagem dão conta da ocorrência de “actividades incomuns” em contas bancárias de clientes, solicitando o registo do dispositivo nos servidores do banco, através de um ‘link’ que redirecciona para uma página semelhante ao BCN Online.

“Nessa página fictícia são solicitadas as credenciais de acesso ao BCN Online, com a finalidade de captura dos dados para posterior utilização fraudulenta”, avisa o banco.

O BCN diz ainda que o nome de utilizador, código de acesso e a chave de confirmação do serviço BCN Online são “pessoais, confidenciais e intransmissíveis”, não devendo ”em nenhuma circunstância” ser transmitidos a terceiros.

O banco fez saber também que nunca solicita informações sobre estes dados aos seus clientes, especialmente através de e-mail ou contacto telefónico.

Por isso, alerta que ao receber mensagens bancárias do género, o cliente deverá “eliminá-las definitivamente e nunca aceder aos ‘links’, muito menos abrir os anexos” que as acompanham.

‘Phishing’ é uma técnica de fraude online, utilizada por criminosos no mundo da informática para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, usando-as de maneira fraudulenta.