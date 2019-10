Correios procuram reposicionamento para garantirem sustentabilidade - PCA

​Reposicionar o modelo de negócios ligado à Internet, aumentar e diversificar o portefólio dos serviços e redimensionar a empresa são “medidas essenciais” para a sustentabilidade dos Correios de Cabo Verde, considerou quarta-feira o presidente do conselho de administração.

Isidoro Gomes falava aos jornalistas durante a sessão comemorativa do Dia Mundial dos Correios, assinalado ontem.

Segundo este responsável, com os desafios actuais a nível das novas tecnologias, Cabo Verde não foge à tendência mundial, daí a necessidade de reestruturar a empresa e diversificar os seus serviços de modo a ser sustentável.

“Temos que tocar no sector dos recursos humanos da empresa ou seja redimensionar, diversificar e aumentar o portefólio do serviço da empresa, reposicionar o seu modelo de negócios muito virado para logística e o digital, portanto o modelo de negócios baseado na internet, porque tem sido essa a tendência mundial e Cabo Cede não tem como escapar a essa tendência”, constatou.

Isidoro Gomes adiantou que a empresa vai apostar também no reforço dos serviços financeiros, medida essa que poderá contribuir para o aumento das ofertas e serviços dos Correios, tornando as transferências “mais céleres”, e poderá aproximar os cidadãos residente no exterior com os residentes no país.

O e-commerce constitui uma oportunidade para os Correios de Cabo Verde, a exigir melhor organização a nível nacional para que possa ter impacto no rendimento dos Correios e criar oportunidades para as pequenas e medias empresas.

“Em 2018, o peso do e-commerce teve uma representação a volta do 28% do rendimento total dos Correios e acreditamos que é possível Cabo Verde ter um verdadeiro sistema de comércio electrónico nacional”, avançou.