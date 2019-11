Cabo Verde Airlines com dois voos semanais para Boston

​Cabo Verde Airlines (CVA), companhia aérea de Cabo Verde, anunciou que vai acrescentar à sua operação um segundo voo entre Cabo Verde e Boston em Dezembro.

Em comunicado, a transportadora avançou que a partir do próximo dia 14 de Dezembro passará a voar duas vezes por semana para Boston, às terças-feiras e sábados.

Às terças-feiras, prosseguiu, o voo sairá do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (SID), na ilha do Sal, as 10:00 horas locais, chegando ao Aeroporto Internacional de Boston Logan as 14:10. O voo de regresso deixa Boston as 15:40, hora local, e chegará ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela (RAI), na Praia, as 03:10, horal local.

Aos sábados, referiu a CVA, a aeronave partirá da Praia as 03:00, com chegada a Boston as 07:10, hora local, regressando à ilha do Sal com partida de Boston às 08:00 e chegando ao Sal às 19:40.

As ligações serão feitas num B757-200, com 22 lugares em classe Comfort e 161 lugares em Económica.

A nova estratégia, lê-se no comunicado, foi apresentada, este sábado, 17, por Mário Chaves, vice-director executivo e responsável de Assuntos Corporativos da CVA, numa conferência de imprensa no Consulado Geral de Cabo Verde em Boston.

O Aeroporto Internacional de Boston Logan é um dos mais movimentados dos Estados Unidos da América, com 40,9 milhões de passageiros transportados em 2018.

Sendo Boston cidade de eleição para uma grande comunidade cabo-verdiana, assume assim um papel crucial no plano estratégico de expansão da CVA para a América do Norte.

“A voar, actualmente, entre Boston e Praia às segundas-feiras, a CVA pretende agora aumentar a sua quota de mercado de norte-americanos que visitem África, bem como da diáspora africana nos Estados Unidos da América”, lê-se.

A mesma fonte argumenta que tal é possível através do hub da CVA na ilha do Sal, de onde a companhia voa para outros destinos em Cabo Verde, bem como para Dakar e Lagos, Nigéria, sendo este um novo serviço que começará a 9 de Dezembro, com cinco voos por semana. O hub da CVA oferece, ainda, voos para Lisboa (cinco vezes por semana), Milão (quatro vezes por semana), Paris e Roma (três vezes por semana), bem como para outros destinos no Brasil.

Recordou o comunicado que, recentemente, a companhia anunciou o início de operações entre o Sal e Washington DC em Dezembro, com voos três vezes por semana.

“O segundo voo para Boston retoma uma operação muito importante que tinha sido reduzida durante o processo de reestruturação da CVA. Estamos muito contentes por fazer regressar esta ligação à diáspora cabo-verdiana e esperamos, com este novo serviço, continuar a contribuir para o aumento do turismo em Cabo Verde e dar aos norte-americanos a oportunidade de conhecerem melhor a cultura e as pessoas de Cabo Verde”, diz o comunicado, citando Mário Chaves.

A Cabo Verde Airlines, ex-TACV – Transportes Aéreos de Cabo Verde, passou por um processo de reestruturação, sendo atualmente detida em 51% pela Loftleidir Cabo Verde.