Sector da construção Civil nacional com aumento de 10,2% no 3º trimestre de 2019

O sector da construção Civil nacional registou, no terceiro trimestre de 2019, um aumento de 10,2 por cento (%), em relação ao mesmo período do ano 2018.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), a taxa de variação trimestral teve um crescimento de 2,0% no 3º trimestre de 2019 em relação ao trimestre anterior.

O aumento de produção de materiais de esquadrias (81,0%), de materiais de pintura (6,9%), de materiais de base (0,3%) e de materiais de electricidade (2,4%) estão na base desta evolução.

Conforme o INE, no 3º trimestre 2019 o índice de produção na construção civil fixou-se em 110,9, tendo crescido 10,2% comparativamente ao trimestre homólogo.

O estudo aponta como principais contribuintes para esta evolução os seguintes grupos de materiais: materiais de base (11,2%), materiais de revestimento (40,2%), esquadria (35,4%) e materiais de electricidade (17,8%).