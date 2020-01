​EHTCV começa o ano com 170 formandos provenientes de seis ilhas

A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) arranca esta terça-feira 14, o ano 2020 com 170 novos formandos provenientes de seis ilhas de Cabo Verde, com quatro cursos.

Segundo Isilda Monteiro, os 170 formandos são provenientes das ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal, Maio, Santiago e Fogo a iniciarem a sua formação no ramo de Hotelaria, Restauração e Turismo, preenchendo assim a totalidade da capacidade de alojamento da Residência de Estudantes da EHTCV.

Conforme explicou, os formandos participam nos cursos de Restauração e Bebidas, Cozinha & Pastelaria, Gestão de Alojamento Hoteleiro, e Andares & Lavandaria da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV).

“Este é um número considerável de formandos, fazemos acções de formação por etapas e esta é a primeira fase. A duração dos cursos que possuem uma forte componente prática e são complementadas por um estágio curricular dos cursos varia”, disse, realçando que a EHTCV tem recebido formados de todas as ilhas do país.

De acordo com esta responsável, os planos curriculares estão estruturados por módulos formativos em conformidade com os perfis e programas do Sistema Nacional de Qualificações, visando o desenvolvimento de competências-chave em cada uma das áreas.

Inaugurada em 2011, a EHTCV tem capacidade para receber 450 formandos por ano em formação contínua.

Localizada em Palmarejo Grande, Praia, a EHTCV oferece cursos de formação profissional nas áreas de Hotelaria Restauração e Turismo.