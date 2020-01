Aeroportos tiveram menos 60 mil passageiros domésticos no ano passado

Entre Janeiro e Novembro do ano passado a ASA registou uma diminuição do tráfego doméstico em todos os aeroportos e aeródromos nacionais. O tráfego internacional, por seu turno, aumentou 6,6%.

Números da ASA mostram que durante 11 meses do ano passado, o número de passageiros transportados interilhas teve um decréscimo acumulado de 7,6%.

A maior quebra, demonstra a ASA no relatório a que o Expresso das Ilhas teve acesso, foi registada no aeroporto da Praia onde, no espaço de um ano, o tráfego de passageiros a nível doméstico diminuiu 11,3%. Seguem-se Boa Vista e São Vicente com descidas registadas na ordem do 8,6% e 6,6% respectivamente. O aeroporto do Sal registou perdas de 3,6% no número de passageiros domésticos quando comparado com o período entre Janeiro e Novembro de 2018.

Em sentido inverso esteve o tráfego internacional de passageiros. Os números divulgados pela ASA mostram um crescimento de 6,6% nesta área e com a Praia a registar um crescimento de 21% no número de passageiros internacionais.

O aeroporto do Sal, onde decorre a implementação do hub aéreo, viu, por seu lado, diminuir o número de passageiros. Segundo a ASA entre Janeiro e Novembro do ano passado o tráfego de passageiros internacionais naquele aeroporto diminuiu 1,1%. Boa Vista e São Vicente cresceram 11,9% e 15,7% respectivamente.