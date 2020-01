Construção em Cabo Verde com indicador de confiança mais alto dos últimos 11 anos

O sector da construção em Cabo Verde registou no quatro trimestre de 2019 o indicador de confiança mais alto dos últimos 11 anos e o ritmo de crescimento económico continuou a acelerar, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com os dados do Inquérito de Conjuntura aos Agentes Económicos, nos últimos três meses do ano passado, o indicador de confiança no sector da construção manteve a tendência ascendente dos últimos trimestres, registando o valor mais alto dos últimos 45 trimestres consecutivos, equivalente a 11 anos.

Nesse mesmo período, o INE concluiu que o clima económico evoluindo favoravelmente face ao trimestre homólogo, e a conjuntura no sector é favorável.

Os empresários da construção civil apontaram os níveis elevados das taxas de juro, a insuficiência da procura e as dificuldades na obtenção de crédito bancário como sendo os principais constrangimentos do sector no quarto trimestre de 2019.

Nos últimos três meses do ano passado, o ritmo de crescimento económico em Cabo Verde continuou a acelerar, registando o valor mais alto dos últimos sete trimestres consecutivos.

O clima económico evoluiu positivamente face ao trimestre homólogo e a conjuntura económica foi favorável, prosseguiu o INE.

No inquérito feito aos empresários, no sector do turismo o indicador de confiança inverteu a tendência descendente do último trimestre, situando acima da média da série, e a conjuntura no sector foi favorável.

Os empresários apontaram a insuficiência da procura como sendo o principal obstáculo do sector do turismo nos últimos três meses do ano passado.

Outro sector que inverteu a tendência ascendente dos últimos trimestres foi o comércio em feira, e a conjuntura no sector foi favorável.

No sector dos transporte e serviços auxiliares aos transportes, o indicador de confiança também evoluiu positivamente face ao trimestre homólogo, situando acima da média da série, e a conjuntura foi favorável de Outubro a Dezembro de 2019.

De acordo com os empresários inquiridos pelo INE, a concorrência e as dificuldades financeiras foram os principais constrangimentos do sector no decorrer do trimestre passado.

Em sentido contrário, esteve o sector do comércio em estabelecimentos, em que o indicador de confiança manteve a tendência descendente dos últimos trimestres, evoluindo desfavoravelmente face ao trimestre homólogo, e a conjuntura económica no sector foi desfavorável.

"No decorrer do quarto trimestre de 2019, a ruptura de stocks e a insuficiência da procura foram os principais constrangimentos do sector", referiu o INE.

Na indústria transformadora, o indicador de confiança dos empresários evoluiu negativamente face ao trimestre homólogo, e a conjuntura no sector foi desfavorável.

Segundo os empresários, as frequentes avarias mecânicas nos equipamentos e equipamentos insuficiente foram os principais constrangimentos do sector no decorrer do quarto trimestre de 2019.

Os empresários do turismo residencial registaram também um indicador de confiança com tendência descendente, evoluindo negativamente face ao trimestre homólogo, e a conjuntura no sector foi desfavorável nesse período, concluiu o INE.