Grupo ETE reforça operação logística nos Açores

O Grupo ETE inaugurou, terça-feira, o novo Pólo Logístico Transinsular Açores (PLTA). Com a nova infra-estrutura, toda a actividade logística será concentrada num único local, próximo da zona portuária e do aeroporto. Uma medida que, segundo a empresa portuguesa, “vai permitir uma maior rapidez e eficiência na resposta às trocas comerciais da região”.

Numa nota de imprensa enviada à Rádio Morabeza, o grupo português indica que “o contributo do novo Polo Logístico nos Açores será fundamental para o desenvolvimento da economia local, nomeadamente para as PME locais nos seus vários sectores de actividade”.

Situado em Ponta Delgada, São Miguel, “o PLTA, com uma área superior a 12 mil m2, dispõe de um parque de contentores, com serviços de reparação e lavagem, de um armazém, com mais de 2000 m2, bem como valências de frio, característica essencial para o escoamento dos produtos frescos dos Açores”, lê-se no documento.

O Grupo ETE está em mercados internacionais como Cabo Verde, Moçambique, Colômbia e Uruguai.

Em Cabo Verde, para além das operações de transporte marítimo de carga e operação logística, através das empresas Transinsular e ETE Logística, respectivamente, o grupo português detém a concessão do Serviço de Transporte Marítimo Inter-ilhas de passageiros e cargas.