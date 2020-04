Preços dos combustíveis voltam a descer

Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) actualiza os novos preços máximos dos combustíveis, que devem vigorar a partir das 00h00 do dia 1 de Maio. No geral, todos os preços descem (novamente).

A evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à depreciação do euro face ao dólar americano, levaram a que os preços dos combustíveis fossem actualizados em baixa.

Assim, de acordo com a ARME, o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 62,70 ECV/L, a Gasolina, a 79,80 ECV/L; o Petróleo, a 48,90 ECV/L; o Gasóleo Electricidade, a 47,40 ECV/L; o Gasóleo, a 39,30 ECV/L; o Fuel 380, a 43,40 ECV/L e o Fuel 180, a 45,60 ECV/L.

Por outro lado, o Gás butano passa a ser vendido a granel por 101,00 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 288 ECV; as de 6 Kg, a 606,00 ECV; as de 12,5Kg, a 1.262,00 ECV e as de 55Kg, a 5.554,00 ECV.

Comparativamente ao período homólogo (Maio de 2019), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 39,71% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a um decréscimo de 26,43%.

“Os preços do petróleo nos principais mercados internacionais mantiveram a tendência de queda durante o mês de abril (18,24%), com os mercados a reagirem às previsões pessimistas sobre a evolução da economia mundial em 2020, após o FMI ter estimado uma quebra do PIB global em 3%, devido à pandemia Covid-19”, refere a ARME.

Os novos preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis vigoram até 31 de Maio de 2020.