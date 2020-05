CVInterilhas transportou quase seis mil passageiros em duas semanas

Duas semanas depois de ter recomeçado as ligações marítimas interilhas, a concessionária revelou os dados relativos ao transporte de cargas, passageiros e viaturas.

Desde dia 11 que as ligações marítimas interilhas foram retomadas e, segundo a empresa, nestes 12 dias de trabalho a empresa apresenta resultados "de recuperação animadores com 8.840 passageiros e 5.800 toneladas de carga, incluindo 1.425 viaturas, transportadas" isto a pesar da "restrição na lotação em 50%", acrescenta a empresa.

Em comunicado, a empresa diz que está "consciente dos vários desafios impostos por toda esta situação de pandemia, mas continuará a trabalhar com todo o empenho e atenção para garantir a segurança de todos os passageiros" e também tripulantes.

"Todas as indicações e medidas aplicáveis, são expressamente comunicadas a todos os passageiros - antes do embarque, durante a viagem e no desembarque - apelando ao dever cívico de cada um, no cumprimento rigoroso das mesmas", diz a empresa que reforça que "só assim é possível salvaguardar a segurança de todos".

No mesmo comunicado a empresa diz estar "consciente dos vários desafios impostos por toda esta situação de pandemia" e recorda que estão em vigor diversas medidas de segurança a bordo como o uso obrigatório de máscaras faciais pelos passageiros, autorizadas nos termos da lei, nas gares marítimas e a bordo dos navios. Nenhum passageiro embarca sem a máscara colocada; Medição de temperatura corporal antes do embarque; Distanciamento social mínimo de 1,5m nas gares, recintos portuários e postos de vendas. A bordo, nos navios, o mesmo distanciamento tem de ser cumprido, por tal facto a lotação dos mesmos está reduzida a 50% evitando a possibilidade de contacto físico entre passageiros e os lugares disponíveis são marcados alternadamente; Controlo reforçado no momento do check-in. Para o efeito, os passageiros estão a ser avisados para comparecer no cais com 2h de antecedência (+ 30min do que o anterior prazo estipulado). Proibido o consumo e venda de bebidas alcoólicas a bordo; Bares e serviços de cafetaria encerrados a bordo, evitando uso de objectos partilhados e manuseamento de alimentos, bem como aglomeração de passageiros; Obrigatório o uso de luvas e máscaras pelos empregados de câmara no exercício das suas funções".