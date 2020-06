Volume de negócios no sector dos serviços cresceu 2,3% no primeiro trimestre de 2020

O índice de volume de negócios nos serviços não financeiros registou, no primeiro trimestre de 2020. Um aumento de 2,3%, segundo os dados do Indicadores de Actividades do Sector Serviços divulgados hoje, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados, as secções de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos, transportes e armazenagem apresentaram contributos mais relevantes para a variação do índice agregado (1,2 e 0,8 pontos percentuais), em resultado de variações 2,0% e 8,7% respectivamente.

Os dados indicam que as restantes secções apresentam uma contribuição de 0,3 pontos percentuais para a variação do índice.

Conforme o documento, o índice de volume de negócios nos serviços registou uma diminuição trimestral de 8,1%.

Já os índices de emprego nos serviços a tempo integral (NPSR_I) e total (NPSR_IP) apresentaram, no primeiro trimestre, uma variação homóloga de 1,4 % e 1,2%, respectivamente. E no que se refere ao índice de remunerações brutas a variação situou-se nos 3,7% em termos homólogos e diminuiu 2,5 % em termos trimestrais.

Os Indicadores de Actividade do Sector Serviços têm por objectivo proporcionar, através dos índices de Volume de Negócios, Emprego e Remunerações nos serviços, indicadores de evolução do mercado de bens e serviços neste sector.

Estes índices são calculados com base no inquérito aos indicadores de actividade do sector serviços. Trata-se de um inquérito amostral realizado essencialmente por recolha directa, junto de unidades estatísticas (empresas) sediadas no território nacional.