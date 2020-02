Índice de volume de negócios no sector dos serviços aumenta 9,0% no quarto trimestre de 2019

O índice de volume de negócios registrou, em termos homólogos, um aumento de 9,0% no quarto trimestre de 2019, conforme os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a mesma fonte, o comércio por grosso, a reparação de veículos automóveis e motociclos, transportes e armazenagem e de alojamento e restauração apresentaram contributos mais relevantes para a variação do índice agregado (2,5; 2,6 e 2,7 pontos percentuais, respectivamente), em resultado de variações 4,1% ,27,9% e 15,5%, cada.

As restantes secções apresentam uma contribuição de 1,2 pontos percentuais para a variação do índice.

No que se refere à variação trimestral, que compara o nível do índice da variável num determinado trimestre com o trimestre imediatamente anterior, o índice de volume de negócios nos serviços registou um aumento trimestral de 7,8%.

Os índices de emprego e remunerações nos serviços, também foram contemplados pelos indicadores de actividade do sector dos serviços.

No que tange ao índice do emprego, a tempo integral (NPSR_I) e total (NPSR_IP) apresentaram, no quarto trimestre, uma variação homóloga de 1,6% e 1,4%, respectivamente. Quanto às remunerações brutas situou-se em 5,3%, em termos homólogos e, aumentou 3,6 %, em termos trimestrais.