TICV retoma voos interilhas no final do mês

Transportes Interilhas de Cabo Verde, nova designação para a Binter Cabo Verde, informou hoje que vai retomar as ligações aéreas interilhas no final do mês de Junho.

Segundo comunicado da empresa, o regresso à actividade, no dia 30 de Junho, será feito "com toda segurança e protecção necessárias" e que em "todos os voos como em todas as áreas dos aeroportos" será obrigatório o uso de máscara.

A empresa anuncia igualmente que a compra de passagens já pode ser feita no site da empresa e que o reagendamento ou alteração de data poderá ser feita quer através do callcenter ou por correio electrónico.

As ligações aéreas entre as diversas ilhas de Cabo Verde foram suspensas em Março aquando da declaração do estado de calamidade e depois de ter sido encontrado o primeiro caso de COVID-19 na capital.

Mais tarde, no início de Junho, Ulisses Correia e Silva declarava que voos nacionais iriam ser retomados no dia 30 de Junho, enquanto os voos internacionais serão retomados em Julho, mas, adiantou, com medidas adicionais e escolhendo os países que poderão recomeçar os seus voos.

“Nós vamos anunciar as medidas que vão passar pelo uso e utilização de testes em condições que o Governo está a regulamentar neste momento”, referiu.

Cabo Verde conta, segundo a última actualização, com 759 casos de COVID-19, com o surgimento, hoje, de mais nove infecções, sendo seis na cidade da Praia, duas em Santa Cruz e uma em Santa Catarina de Santiago havendo ainda a registar 301 recuperados e seis óbitos.