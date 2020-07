Primeiro módulo do GeNe arranca a 8 de Julho

O primeiro módulo do Programa de formação para a Gestão, Negócios e Empreendedores (GeNe) ocorre no próximo dia 08 de Julho, com o tema Finanças para Gestores não Financeiros.

Durante a conferência de imprensa de hoje, o director geral da BTOC, Carlos Graça, explicou que o projecto tem o foco direccionado para quem está na frente das empresas.

“Entendemos que esse é foco principal, ajudar quem decide nas empresas a perceber os contextos, a perceber alguns fundamentos de negócio, temos empresários que têm uma carreira e têm empresas de sucesso construídas ao longo de muitos anos mas que hoje em dia se não se verificar abraços de desafios novos, a transformação digital, a própria mentalidade de quem chega ao mercado de trabalho acabo de sair das universidades, qual é a expectativa que essas pessoas têm”, explicou.

O GeNe, que resulta de uma parceria entre a BTOC e a UNICV vai ter, conforme Carlos Graça, conteúdos técnicos e científicos e a parte prática. No caso da parte prática, explicitou, vai contar com alguém do mercado que poderá complementar com a visão prática do dia-a-dia.

“Nesse primeiro módulo vamos trazer testemunho do doutor Carlitos Fortes que é administrador do BCN que até fará introdução do próprio primeiro módulo que é Finanças para Não financeiro”, informou.

O primeiro módulo será gratuito com o intuito de testar a adesão do público-alvo. A expectativa, conforme o director-geral do BTOC, é que a formação possa dar um vislumbre e um estímulo adicional para a resistência e resiliência das empresas.

Por sua vez, Pró-Reitor para a Graduação da UNICV, João Cardoso, garantiu que o GeNe se enquadra “perfeitamente” na filosofia das instituições universitárias nos tempos actuais. A filosofia de liberta-se da lógica de ter cursos em ciclos de estudos completos, para entrar numa perspectiva de ofertas de formação com formatos diferenciados de modo a atender as necessidades do mercado.

A UNICV e a BTOC organizaram o GeNe, com o objectivo de apoiar o tecido empresarial nacional, em particular os gestores das PME, a actualizar os conhecimentos profissionais, na melhoria do desempenho e no aumento da competitividade.

O GeNe conta com o apoio da -Associação de Jovens Empresários Cabo Verde (AJEC), Associação das Mulheres Empresárias de Santiago (AMES), Câmara de Comércio do Barlavento, Câmara de Comércio do Sotavento, Câmara de Turismo de Cabo Verde e PROEMPRESA.