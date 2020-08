Movimento de aviões e passageiros nos aeroportos e aeródromos diminui no 1º trimestre de 2020

Os movimentos de aviões nos aeroportos e aeródromos tiveram um decréscimo de 6,3%, no 1º trimestre de 2020, segundo os resultados da estatística dos transportes, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE indica que o número de movimentos de passageiros nos aeroportos e aeródromos também diminuiu de 13,6% face ao mesmo trimestre de 2019.

Ainda nos aeroportos e aeródromos nacionais, registou-se uma diminuição na tonelada de cargas movimentadas (-2,7%) e nos correios movimentados aumentou (8,5%) relactivamente ao mesmo período de 2019.

Conforme a mesma fonte, constatou-se um decréscimo de 2,1% do número de navios movimentados nos portos nacionais quando comparado com o período homólogo.

Já no 1º trimestre 2020, o número de passageiros movimentados nos portos nacionais aumentou de 23,4% e as mercadorias diminuíram significativamente (-62,7%), face ao trimestre homólogo.

No referido trimestre foi verificado um acréscimo de 7,8% no número de passageiros transportados nos autocarros, comparativamente ao trimestre homólogo.

Cabo Verde fechou, a 19 de Março, o espaço aéreo internacional. Com a declaração do estado de emergência também os voos domésticos foram suspensos a partir de 29 do mesmo mês

Entretanto, a 15 de Julho foram retomadas as viagens aéreas inter ilhas e as ligações marítimas entre todas as ilhas para o transporte de passageiros. Os voos internacionais continuam limitados a voos essenciais para/de Portugal.

O período analisado neste relatório do INE, sublinhe-se, é apenas referente aos meses Janeiro, Fevereiro e Março.