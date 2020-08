Grupo Oásis Atlântico reabre Hotel Praiamar

Na próxima terça-feira, dia 1 de Setembro, o hotel, situado em Santiago, volta a funcionar.

Segundo nota do operador, a unidade hoteleira vai abrir “cumprindo todas a regras de segurança e higiene”. O Bar Panorama e o Snack-Bar também estarão abertos, com horário alargado e serviço de take-away disponível.

O Hotel Oásis Atlântico Praiamar, situado na Prainha, sobre a falésia, rodeada pelo mar, tem 123 quartos (20 standard, 99 superiores e 4 suites, incluído uma suite presidencial).

O Grupo Oásis Atlântico tem actualmente no seu portfolio um total de 8 hotéis; localizados em Cabo Verde: Hotel Oásis Belorizonte e Hotel Oásis Salinas Sea (Ilha do Sal), Hotel Oásis Praiamar (Santiago), Hotel Oásis Porto Grande (S.Vicente); no Brasil: Hotel Oásis Fortaleza e Hotel Oásis Imperial; e em Marrocos: Hotel Oásis Saidia Palace & Hotel Oásis Blue Pearl.