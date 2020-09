Azores Airlines vai fazer ligação directa entre Praia e Lisboa

Companhia aérea açoriana já fazia ligações entre a Praia e Lisboa, mas com escala em Ponta Delgada. Operações vão ser retomadas em Outubro depois de terem sido suspensas em Março por causa da pandemia de COVID-19.

Segundo o site especializado no sector da aeronáutico, Kiosque da Aviação, a Azores Airlines vai iniciar operações fora do Açores já no quarto trimestre deste ano.

Assim, a partir de dia 26 de Outubro a companhia aérea açoriana vai iniciar as ligações directas entre Lisboa e a Praia duas vezes por semana.

Os voos terão partida de Lisboa às 21h15 e chegada à Praia à 00h30, a viagem em sentido contrário acontece à 01h20 com chegada a Lisboa prevista para as 06h30.

De recordar que a Azores Airlines já fazia ligações entre as duas cidades embora com escala em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e chegou a anunciar, antes do início da pandemia de COVID-19, a intenção de expandir as suas operações em Cabo Verde que incluía rotas para os EUA, Brasil e Portugal Continental.