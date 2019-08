CVA recebe novo avião e aumenta ligações a Lisboa

Companhia aérea recebe amanhã um novo Boeing 737-300. Ligações entre Praia e Lisboa passam a fazer-se três vezes por semana a partir do próximo dia 30.

A Cabo Verde Airlines (CVA) vai receber amanhã mais um avião.

O Boeing 737-300 irá, conforme anunciou a companhia, aumentar o número de ligações entre a Praia e a capital portuguesa com voos a realizarem-se às segundas, quartas e sextas-feiras.

O comunicado da CVA avança que "às segundas-feiras, a partida da Praia dá-se às 15h45, hora local, e a chegada a Lisboa às 20h00, estando o regresso à Praia agendado para as 21h00 e chegada prevista às 01h20, hora local. Às quartas-feiras, o voo parte da Praia às 15h25 e chega a Lisboa às 19h40, sendo o regresso às 21h00 e chegada às 01h20 novamente à Praia. Às sextas-feiras, o voo parte às 15h35 e chega à capital portuguesa às 19h50. O regresso dá-se às 21h00 com chegada prevista à capital cabo-verdiana às 01h20".

"Com este relançamento, a Cabo Verde Airlines reforça, assim, a ligação entre Portugal e Cabo Verde, como parte integrante da estratégia da companhia", reforça a companhia dizendo igualmente que todos "os voos terão ligação à ilha do Sal, hub internacional da Cabo Verde Airlines e farão ligação com outros destinos operados pela companhia".