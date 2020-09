Sector dos serviços com quebra de 50% no volume de negócios

Dados foram revelados hoje pelo INE. Entre 01 de Abril e 30 de Junho deste ano o sector dos serviço teve uma quebra de 50,6% no volume de negócios quando comparado com igual período do ano passado.

Segundo avança o Instituto Nacional de Estatística além desta quebra no volume de negócios também os índices de emprego a tempo integral e total registaram variações homólogas de -22,6% e -23,9%, respectivamente. "As secções de comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, transportes e armazenagem e de alojamento e restauração apresentaram contributos mais relevantes para a variação do índice agregado (-24,0, -6,5 e -15,6 pontos percentuais), em resultado de diminuições de 38,9%, 69,3% e 94,4% respectivamente. As restantes secções apresentam uma contribuição de -4,6 pontos percentuais para a variação do índice", avança o INE. A descer esteve também o índice de remunerações brutas que, segundo avança o INE, "teve uma diminuição de 25,4% termos homólogos".

