Icelandair vende três Boeings 757-200

Empresa vai receber 21 milhões de dólares pelas três aeronaves. Operação foi anunciada na madrugada desta quinta-feira, dia 8 de Outubro.

Segundo o site Newsavia, especializado em notícias sobre o sector da aviação, o grupo Icelandair anunciou que chegou a acordo para a venda de três aeronaves Boeing 757-200. As negociações serão concluídas nas próximas semanas, diz um comunicado distribuído em Reiquejavique, cidade sede da holding do grupo.

A mesma fonte refere que preço líquido de venda das três aeronaves, duas com 26 anos e outra com 20 anos de serviço, representará um encaixe de 21 milhões de dólares norte-americanos, entre dois a três milhões acima do atual valor contabilístico dos aviões, destaca o comunicado enviado pelo Grupo Icelandair à Bolsa de Valores da capital islandesa.

“A venda das três aeronaves Boeing 757 é um passo positivo para a companhia neste momento em que as operações de voo estão num patamar mínimo. Além disso, esta transação mostra que os aparelhos B757 ainda tem um valor considerável após um longo serviço para a companhia e continuarão a operar por muitos anos”, diz Bogi Nils Bogason, presidente executivo do Grupo Icelandair. Devido à pandemia de covid-19, e apesar da vendas destas três aeronaves, a empresa tem aeronaves em excesso armazenadas, “que estarão prontas para operar quando as restrições de viagem forem suspensas e a demanda por viagens aéreas aumentar novamente”, acrescenta o responsável pela gestão do grupo aéreo islandês citado pela Newsavia.

De recordar que o Icelandair Group é proprietário de 51% do capital da Cabo Verde Airlines. O grupo islandês foi o responsável pela reestruturação e pelas operações da CVA, fornecendo também os aviões que estão presentemente adstritos à frota da companhia cabo-verdiana. São três aviões Boeing 757-200 que, neste momento, estão estacionados em aeroportos dos Estados Unidos, a aguardar pela retoma dos voos internacionais.