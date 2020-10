Empresas com mais mulheres executivas têm ações com melhor desempenho

A conclusão é de um estudo realizado por analistas da Goldman Sachs.

As empresas com maior presença de executivos do sexo feminino têm, historicamente, ações com melhor desempenho, de acordo com um estudo de analistas do Goldman Sachs Group Inc., citado pela Bloomberg.

"Ter mais mulheres em cargos seniores, como de gestores ou no conselho [de administração] está associado a um desempenho superior da empresa face ao sector", escreveram os analistas.

Os analistas notam ainda que a Europa tem tido mais sucesso do que os EUA, Canadá ou Japão em promover a representatividade das mulheres no mercado de trabalho, apesar de continuar a verificar-se uma disparidade salarial em relação aos homens que ocupam cargos de igual responsabilidade.