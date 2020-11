Governo diz que regata ARC+ chega em boa hora

O ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, considera que a regata ARC+ (Atlantic Rally for Cruisers) que faz escala a partir desta sexta-feira, 13, na Marina do Mindelo, vem em boa hora, disse hoje o governante em entrevista à Rádio Morabeza.

Paulo Veiga afirma que, depois de algumas dúvidas sobre esta oitava paragem da regata ARC+ no Mindelo devido à pandemia da COVID-19, o Ministério da Economia Marítima conseguiu garantir, junto do Ministério da Saúde, todas as condições sanitárias para que se pudesse realizar o evento.

“Nós congratulamo-nos com isto, e vem em boa hora com esta pandemia e com os impactos que tem tido na economia. Vem uma regata menor, mas é sempre bem-vinda e sempre movimenta a nossa economia”, diz.

Num texto publicado na sua página de Facebook, o Instituto Marítimo Portuário (IMP) refere que “este ano, devido a COVID 19, apenas virão 24 veleiros e 98 velejadores (o ano passado foram 94 veleiros e 416 velejadores)". De acordo com o IMP, esta será a primeira etapa deste rali que ligará Las Palmas à Marina do Mindelo, onde permanecerão até o dia 19, quinta feira, partindo de seguida para Santa Lúcia, nas Caraíbas.

Esta é a 8ª vez que a regata ARC+ faz paragem no Mindelo, sendo que a primeira vez foi em 2013.

“Temos incentivado e dado todo o apoio e conforto para que essa regata continue a visitar Cabo Verde e a Marina de Mindelo”, refere o ministro Paulo Veiga à Rádio Morabeza.

Desde 1986, todo mês de novembro, o Atlantic Rally for Cruisers (ARC+) zarpa de Las Palmas, rumo ao oeste através do Atlântico até o Caribe, reunindo iates de todo o mundo