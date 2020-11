Semana Global de Empreendedorismo com mais de 150 actividades em vários municípios

A presidente da Associação dos Jovens Empresários (AJEC), Lúcia Cardoso, avançou hoje que vão ser de realizadas mais de 150 actividades nos vários municípios do país, no âmbito da Semana Global do Empreendedorismo que decorre de 16 a 22 de Novembro. O objectivo é inspirar quem pretende empreender e driblar a crise provocada pela pandemia.

Lúcia Cardoso fez esta declaração à imprensa à margem da abertura da Semana Nacional do Empreendedorismo, que decorre sob o lema “Empreendedorismo, Desafios e Oportunidades em Tempo de Pandemia", e é promovida pela AJEC em parceria com o IEFP e PROEMPRESA. “Podemos esperar muita inspiração, mais de 150 actividades espalhadas por vários concelhos do país, realizadas por vários parceiros, porque o objectivo é realmente reforçar a nossa rede e este ano, principalmente, fazer uma reflexão, sobre o impacto que a crise sanitária está a ter. Inspirar os empreendedores, inspirar as pessoas que pretendem ou que talvez nunca pensaram em empreender e ver como podemos resistir e driblar toda esta crise que se vai prolongar com certeza pelos próximos 12 ou 24 meses. Acho que se trata principalmente de fazer uma reflexão, de reforçar as nossas parcerias e de repensar em como nos podemos adaptar ao novo normal”, disse. Para a presidente da AJEC, várias oportunidades podem surgir em meio a pandemia, uma vez que na crise surgem outras necessidades. São essas necessidades, que surgem na crise, que os empreendedores têm de tentar colmatar, conforme defendeu. Como exemplo citou as máscaras, álcool gel, além de outras necessidades de serviços e produtos. “Temos é que pensar como é que vamos andar para a frente, digitalizar os nossos negócios - é uma oportunidade porque na internet qualquer pessoa pode ser encontrada. Uma pessoa que tem um negócio em Cabo Verde, actualmente digitalizando o negócio, o negócio está no mundo. É assim que temos de pensar: como é que nós vamos nos adaptar para seguir em frente e utilizar ferramentas que se calhar já existiam, mas que não eram tão consideradas ou tão utilizadas. A palavra de ordem é resistir e adaptar”, proferiu. A Semana Global do Empreendedorismo é um evento mundial que acontece em 170 países. Celebra os inovadores e geradores de emprego que impulsionam o crescimento económico, proporcionando o bem-estar para as suas populações.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.