Procura de viagens aéreas cedeu quase 71% a nível mundial

A procura global de viagens aéreas caiu 70,6% em Outubro, face ao mesmo mês do ano passado, impactada pela pandemia de COVID-19, segundo os dados esta terça-feira divulgados pela International Air Transport Association (IATA).

De acordo com a associação, os voos internacionais foram os mais afetados, com uma queda de 87,8% em comparação com outubro de 2019.

“Embora a recuperação seja diferente em cada região, as perspetivas gerais para as viagens internacionais são sombrias”, considerou, citado em comunicado, o presidente executivo da IATA, Alexandre de Juniac.

As companhias aéreas da Ásia-Pacífico foram as mais impactadas, com a procura a retroceder 95,6% em outubro, face a igual período do ano anterior.

Por sua vez, nos mercados internos começa a verificar-se alguma recuperação, nomeadamente, na China, onde a procura ficou 1,4% abaixo da registada em 2019.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.545.320 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.