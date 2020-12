A gigante MSC Cruzeiros anunciou uma viagem de 116 noites que irá tocar 43 destinos em 24 países. Cabo Verde é uma das paragens

É uma das principais novidades da nova programação da MSC. A volta ao Mundo será protagonizada pelo navio MSC Poesia e terá partida a 5 de Janeiro de 2022, de Génova (Itália)

O percurso do World Cruise 2022 prevê passagens por França, Espanha, Portugal (incluindo Madeira), Cabo Verde, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Tahiti, Ilhas Cook, Nova Zelândia, Austrália, Nova Caledónia, Vanuatu, Papua Nova Guiné, Indonésia, Singapura, Malásia, Sri Lanka, Índia, Omã e Jordânia.

O MSC Poesia conta com 12 anos e tem capacidade para 3.000 passageiros e cerca de 1.000 tripulantes.

A MSC divulgou ainda que no próximo inverno contará com viagens para o Mar Mediterrâneo em quatro navios. E ainda com destinos como as Caraíbas e o Médio Oriente, com especial destaque para o Dubai, cidade que recebe a Expo 2020, evento adiado devido à pandemia de covid-19 para Outubro do próximo ano.

Há ainda programas previstos para a América do Sul e para vários destinos em África.