Banco do Grupo Caixa Geral de Depósitos em Cabo Verde distinguido com Prémio Banco do Ano 2020-Cabo Verde

O Banco Interatlântico (BI) do Grupo Caixa Geral de Depósitos em Cabo Verde foi galardoado pelo terceiro ano consecutivo com o Prémio Banco do Ano-Cabo Verde, pela The Banker, a mais prestigiada revista internacional do sector bancário.

“Atingimos objectivos muito importantes: reforçámos a solidez, reduzimos sensivelmente os NPL(Créditos não Produtivos), melhorámos a rentabilidade e nunca perdemos o foco no cliente, no serviço que prestamos, na vontade de sermos cada dia melhores, mesmo quando quase parecia impossível”, lê-se no comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Banco Interatlântico.

“Aos nossos clientes a nossa gratidão por nos continuarem a preferir e pela compreensão do enorme desafio que tem sido manter portas sempre abertas, procurar garantir sempre resposta e serviço, por vezes difícil, pelo empenho de tantos que nunca deixaram a frente da casa, mesmo nos piores momentos de incerteza”.

O Banco Interatlântico em Cabo Verde

A CGD inaugurou em 1998 uma Sucursal em Cabo Verde que se transformaria no ano seguinte num banco de direito cabo-verdiano, sob a denominação Banco Interatlântico, S.A., passando a CGD a deter 70% do seu capital social.

Em meados de 2008, através da Bolsa de Valores (BVC), o Banco Interatlântico, S.A. realizou uma emissão de obrigações subordinadas no valor de 500.000 contos Cabo-Verdianos, que foi a primeira emissão por subscrição pública, de obrigações subordinadas realizadas em Cabo Verde.

Ao longo de mais de vinte anos operando em Cabo Verde, o Banco Interatlântico tem-se “empenhado em prestar elevados níveis de serviço e uma oferta de produtos e serviços global, o Banco Interatlântico, SA tem-se destacado especialmente no tocante aos sistemas de pagamento, com desempenho significativo na expansão da rede de automação bancária (ATM e POS) no País”, realça o BI no seu site.

O Banco Interatlântico foi distinguido em várias ocasiões com os seguintes prémios: Melhor Banco de Cabo Verde em 2009, 2010 e 2011 pela World Finance; Melhor Banco Verde de Cabo Verde 2014, pela CFI.co; Banco do Ano em Cabo Verde 2017, pela The European; Melhor Banco comercial de Cabo Verde, em 2017, 2018 e 2019, pela Global Banking & Finance Review e Banco do Ano - Cabo Verde 2018 e 2019, pelo The Banker.