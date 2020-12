Capitalização bolsista na BCV varia positivamente no 3º trimestre de 2020 face a 2019

A 30 de Setembro de 2020 a capitalização bolsista na Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) situava-se em cerca de 80 mil milhões de escudos, originando uma variação positiva de 3% face ao registado no final do 3º trimestre do ano anterior.

Os dados constam do relatório trimestral das operações de bolsa, publicado no site da BCV, e apontam para uma boa retoma de operações do mercado secundário no momento em que houve o desconfinamento gradual da economia e surgimento da segunda vaga de COVID-19.

Para efeitos de capitalização bolsista, são considerados todos os títulos admitidos à cotação, designadamente acções ordinárias, títulos do tesouro, obrigações municipais e obrigações corporate.

A 30 de Setembro de 2020 estavam admitidos à cotação no mercado de cotações oficiais da Bolsa de Valores de Cabo Verde um total de 186 títulos nomeadamente 174 títulos do tesouro, seis obrigações corporate, duas obrigações Municipais e quatros acções ordinárias designadamente do Enacol, BCA, Caixa Económica e da Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos (SCT)

“No final do 3º trimestre, a capitalização bolsista situava-se em 79.930.857.829$, originando uma variação positiva de 3% face ao registado no final do 3º trimestre do ano anterior e representando cerca de 41% do PIB de Cabo Verde, sem considerar o valor do PIB impactado pela covid-19”, refere o documento.

O relatório indica que os títulos do tesouro continuaram com maior peso na capitalização bolsista global, representando cerca de 86% do montante global (6.878.5720.000), após uma variação positiva de cerca de 4% em relação ao período homólogo de 2019.

Entretanto, a nível do mercado primário o relatório indica que o volume global das operações foi de 1.811.720.250 escudos, registando-se uma variação negativa de cerca de 41%, em relação ao período homólogo.

“Analisando o volume global de operações em Mercado primário por tipo de operação, pode-se verificar que se registaram três operações sobre Títulos do Tesouro, de entre as quais dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) e um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT). Igualmente, verificou-se a realização de uma Oferta Particular no montante de 601.180.000 escudos”, acrescenta no documento.

Já a nível secundário houve uma variação positiva de cerca de 1.900% face ao mesmo período dos anos, estando incluindo o segmento mercado fora de bosta tanto de títulos cotados como para títulos não cotados.

Ao todo foram realizadas 25 transacções durante o trimestre representado o montante 37.652.211 escudos quando no mesmo período de 2019 o valor pouco ultrapassava os 1800 contos.

No que refere aos juros vencidos o montante no 3º Trimestre de 2020 foi de 868.464.237 escudos, representando uma variação negativa de cerca de 0.5% face a ao mesmo período do ano transacto, sendo que a maior fatia se refere às Obrigações do Tesouro.